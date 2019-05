Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, conta estar removendo tatuagens para fazer outras

No programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, o cantor Dinho Ouro Preto contou sobre uma atitude inusitada. O vocalista do Capital Inicial revelou estar apagando algumas de suas tatuagens mais antigas, e que pretende usar os espaços para fazer novas artes.

Ele explica, "comecei a me tatuar aos 20 anos. Me arrependo de algumas tatuagens, então estou começando a tirar com laser, e depois vou cobrir com outras".

No entanto, a empreitada não é fácil. Segundo Dinho, o procedimento para retirada de tatuagens é "incrivelmente dolorido".