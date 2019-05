Agnaldo Timóteo sai do coma induzido e respira sem aparelhos

O cantor Agnaldo Timóteo, que sofreu um Acidente Vasculhar Cerebral (AVC) há dez dias e foi colocado em coma induzido, teve melhora em seu quadro clínico. Ele segue internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, mas saiu do coma e já respira sem aparelhos.

Na manhã de hoje (31), a assessoria do cantor informou, pelas redes sociais do artista, que ele respira sem ajuda de aparelhos “Agradecemos todos pelas orações, hoje ele saiu do coma e já respira sem aparelhos”.

Agradecemos todos pelas orações, hoje ele saiu do coma e já respira sem aparelhos, se Deus quiser jaja ele estará de volta aos palcos, onde ele é faz feliz e faz todos nós felizes!!

Estamos com você Timóteo, a luta é grande mas a vitória é muito maior!! — Agnaldo Timóteo (@soutimoteo) May 31, 2019

Segundo boletim médico divulgado pela assessoria do cantor, “Agnaldo Timóteo está evoluindo em processo gradativo de melhora clínica. Ontem, à noite, foram suspensos os sedativos e, hoje, por volta de 12h, o paciente foi submetido, com sucesso, ao procedimento de extubação, estando, assim, respirando sem ajuda de aparelhos”.

No dia 21 de maio, após sofrer um Acidente Vasculhar Cerebral (AVC) em Barreiras (BA), o cantor foi transferido para o Hospital Roberto Santos. Após uma infecção urinária e outras complicações, Agnaldo passou a respirar com a ajuda de aparelhos.

Segundo o Boletim médico divulgado na última terça-feira, Agnaldo teve uma melhora significativa e está respondendo aos antibióticos.