Tatá Werneck cancela gravação do 'Lady Night' devido a mal-estar

A tão amada por todos nós @ivetesangalo foi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo ❤️ Iríamos gravar hoje o lady night mas por ordens médicas precisei cancelar pq minha pressão tava mto baixa e tava tudo girando (e eu tenho um limite alto pra gravar passando mal 😬) Só posso ir até aonde meus médicos permitem. E quando tenho que cancelar o Multishow me dá todo apoio e cancela! Agradeco tb a querida @aanafurtado e @arealspiller e @lucianohuck 🙂 pelo apoio incondicional que me deram. To fazendo tudo que eu posso! To triste 🙁 Passo mto mal 🙁 mto enjoo ainda e cansaço. Mas quando minha médica diz que não posso seguir eu paro. E toda a equipe apoia. Meu corpo da os sinais ❤️ Seguimos na tentativa de gravar mesmo sabendo que to diferente 🙂 a pequena bebê de nome provisório Clovis agradece 😋