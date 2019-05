'Rainhas do Crime', filme da DC/Vertigo, ganha primeiro trailer; assista

A Warner Bros. divulgou, nesta quinta-feira (30), o primeiro trailer de "Rainhas do Crime" ("The Kitchen", no original em inglês). O filme é baseado na HQ homônima, da Vertigo – o selo adulto da DC Comics.

Melissa McCarthy ("Poderia me Perdoar?"), Tiffany Haddish ("The Last O.G") e Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") interpretam três mulheres que mergulham no submundo de Nova York da década de 1970.

Além delas, também estão no elenco Margo Martindale ("The Americans"), Domnhall Gleeson ("Star Wars: Os Últimos Jedi"), Bill Camp ("Vice") e Brian D’Arcy James ("O Primeiro Homem").

Quem assina o roteiro e a direção de "Rainhas do Crime" é Andrea Berloff, de "Herança de Sangue". O filme estreia dia 9 de agosto.

Assista ao trailer: