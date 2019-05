Pai de Gabriel Diniz faz desabafo na web: ‘Minha joia partiu, meu corpo dilacerou’

Cizinato Diniz, pai do cantor Gabriel Diniz, fez um desabafo emocionante na madrugada desta quinta-feira, 30, três dias depois de perder o filho em um acidente aéreo.

Com uma imagem do single de diamante conquistado pelo músico, autor do hit Jenifer, ele desabafou: "Minha joia partiu, meu corpo dilacerou, mas Deus que sabe tudo reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida. Fique com Deus, meu anjo, minha doçura de vida, GD amado. Gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida de meu filho, fãs e amigos", escreveu.

Gabriel foi encontrado sem vida no início da tarde de segunda-feira, 27, após a queda de um bimotor no sul de Sergipe. O cantor seguia de Feira de Santana, na Bahia, onde fez um show na noite anterior, para Maceió, em Alagoas, onde comemoraria o aniversário da namorada, Karoline Calheiros. Além dele, os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias também morreram.

O corpo do músico de 28 anos foi sepultado na terça-feira, 28, depois de ser velado por familiares, fãs e amigos em um ginásio poliesportivo em João Pessoa, na Paraíba. Na ocasião, Wesley Safadão, amigo e sócio de Gabriel, fez uma emocionalmente homenagem de despedida cantando a música Paraquedas, sucesso na voz de GD.