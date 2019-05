O Próximo Nº1 VillaMix: reality sertanejo no YouTube estreia nesta quinta

Curte uma sofrência? Então, se liga: Luan Santana sai em busca de quem será o novo astro do sertanejo em "O Próximo Nº1 VillaMix". O reality show estreia nesta quinta-feira (30), às 21h, no canal oficial do VillaMix Festival no YouTube.

Em cada episódio, um vencedor é selecionado. Ele ganha a oportunidade de gravar um clipe com seu artista padrinho e também participar do VillaMix Festival Goiânia 2019 – que acontece entre os dias 29 e 30 de junho.

Leia mais:

Cinebiografia de Elton John, ‘Rocketman’ faz cinema se tornar jukebox de hits

Coletânea ‘A Lenda do Batman’ comemora 80 anos do Homem-Morcego com 100 volumes

O último programa reúne os vencedores em uma competição final, para selecionar o grande campeão da temporada. Quem conseguir a vitória, assina um contrato com a Audio Mix, empresa que gerencia a carreira de artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Alok.

Dentre os jurados estão nomes de peso como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima e Xand Avião.

"O formato é muito original, muito natural. É um reality no qual as pessoas vão poder acompanhar cada passo da preparação", diz o apresentador Luan Santana.

Confira a chamada do programa: