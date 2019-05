Grupo BTS participa de importante programa de TV inglês e faz performance espetacular de ‘Boy With Luv’

O grupo sul-coreano BTS participou nesta quinta-feira (30) de um dos programas mais importantes da TV inglesa. Durante a atração, a boy band de k-pop fez uma performance espetacular de ‘Boy With Luv’.

Os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook se apresentaram no programa de talentos ‘Britain's Got Talent’. Confira como foi:

Sensação global, a participação marcou a primeira performance na TV ao vivo no Reino Unido. Boy With Luv foi lançado em 12 de abril, em parceria com a cantora americana Halsey.

Sucesso na rede

O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira. A hashtag '#BTSonBGT' entrou para o trending topics da rede social.

eu olhei pro bts de terno tom pastel e gritei OBRAS DE ARTE #BTSonBGT pic.twitter.com/AhGxegtnM0 — lia viu o bts (@armxwings) May 30, 2019

