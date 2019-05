Godzilla 2 – Rei dos Monstros: Criatura ganha companhia em novo filme

Após ser alvo de um novo reboot em 2014, um dos monstros japoneses mais revisitados pelo Ocidente está no centro de uma sequência que estreia nesta quinta-feira (30).

Com direção de Michael Dougherty, “Godzilla 2 – Rei dos Monstros” retoma a ação do longa anterior anos depois do surgimento do kaiju, quando a paleobióloga Emma (Vera Farmiga) busca aperfeiçoar um mecanismo de bioacústica que a faz se comunicar com as criaturas gigantes existentes no planeta.

Ela trabalha para uma empresa chamada Monarch, que briga com os políticos americanos a respeito de quem é a responsabilidade sobre as criaturas.

Enquanto isso, um ecoterrorista interpretado por Charles Dance invade uma das instalações da companhia e liberta um desses titãs, numa ação que coloca o planeta em perigo e faz com que Godzilla seja a única criatura em que os humanos podem contar para continuar existindo.







Essa é a deixa para este novo longa apostar em várias batalhas entre os monstros, embaladas inclusive por temas musicais que remetem aos dos filmes originais japoneses.

Estrela de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown faz sua grande estreia no cinema como Madison, filha de Emma, e Kyle Chandler interpreta seu pai, Mark.

“Para mim, ‘Godzilla’ não é um filme sobre monstros. É um filme sobre salvar o meio ambiente. É isso que me chamou a atenção no roteiro, e acho que existe uma pequena parábola ali que me interessou”, disse Vera Farmiga em uma entrevista ao Metro Internacional, no ano passado, enquanto ainda gravava cenas para o longa.

Os créditos de “Rei dos Monstros” preparam o público para o crossover “Godzilla vs Kong”, que estreia em março de 2020 em uma aposta dos estúdios Warner de criar uma franquia em torno de monstros.

