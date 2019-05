Cristiano, dupla com Zé Neto, passa por cirurgia de emergência no interior de SP

Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi submetido a uma cirurgia de emergência devido a um quadro de apendicite. O procedimento aconteceu nesta quinta-feira, 30, no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Segundo comunicado de sua assessoria de imprensa, o sertanejo passou mal pouco antes da apresentação que faria na noite de quarta-feira, 29, em Jataí (GO).

Apesar do susto, Cristiano passa bem e tem alta prevista para esta sexta-feira, 31. "Obrigada pelo carinho e orações de todos. Estamos cuidando dele com muito amor. Foi tudo bem com a cirurgia, agora aguardamos a recuperação", escreveu a mulher do artista, Paula Vaccari, no InstaStories.

A recomendação médica é de que o artista fique alguns dias em repouso, o que fará com que Zé Neto cumpra a agenda de shows sozinho até que o companheiro se restabeleça.