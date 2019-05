Chernobyl: Jornalista convida padrasto para ver série e descobre que ele trabalhou no desastre nuclear

O jornalista e professor Slava Malamud contou uma história no Twitter que deixou muitos fãs do sucesso da HBO, “Chernobyl” espantados.

De acordo com o homem que possui raízes Moldávia – território que faz fronteira com a Ucrânia e com a Roménia –, ele convidou seu padrasto para assistir a minissérie na TV e acabou descobrindo que ele trabalhou no desastre de Chernobyl, em uma área que foi chamada de “eliminação das consequências”.

“Eu estava lá e não quero mais assistir a isso”, disse o ex-tenente Vladimir Veytsman, que nunca havia dito uma palavra sobre isso antes.

"No, I won't", he said. "Don't want to."

"Why not? It's very well made and you can get the dubbed Russian version online…"

"Because I was there, that's why. And I don't need this again."

Turns out, my step-father, then Captain Veytsman, was sent to the Exclusion Zone in 1986… pic.twitter.com/jkF39fz7tl

