Sophie Turner não quer voltar a interpretar Sansa Stark num spin-off de GoT: 'seria só mais trauma'

As oito temporadas de Game of Thrones chegaram ao fim em maio deste ano, mas a emissora responsável pela série, a HBO, garantiu que outras produções inspiradas na obra de George R. R. Martin estão a caminho.

Após o fim da série original, fãs começaram a bolar teorias sobre quais novas produções poderiam derivar do enredo – e eles querem saber quais rostos do elenco topariam estar nelas.

No entanto, a atriz Sophie Turner já pulou fora, afirmando em entrevista que não pretende interpretar sua personagem Sansa Stark novamente.

"Acho que meu turno acabou. Foram 10 anos da minha vida, os 10 melhores sem dúvida", disse a atriz britânica ao Sky News. Na entrevista, uma das primeiras após o fim da série, ela admitiu estar aliviada por não ter mais que guardar segredos da produção. "Creio que é hora de dizer adeus à Sansa. Estou meio que pronta para me despedir dela."

A atriz continuou, dizendo estar feliz com o jeito que a personagem teve sua história encerrada na série. "Eu acabei em um lugar muito bom com Sansa, e é hora de deixá-la ir".

"Eu sinto que se interpretasse-a de novo, seria só mais trauma".

Sophie já está envolvida com outra superprodução da cultura pop, interpretando a mutante Jean Grey no mais recente longa da saga X-Men, "Fênix Negra", com estreia prevista para 5 de junho.