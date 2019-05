Serguei está internado em CTI, com quadro de saúde delicado

O músico carioca Serguei (Sérgio Augusto Bustamante) foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, no Rio, com quadro de saúde preocupante, nesta terça-feira (28).

De acordo com o portal G1, o músico foi movido para o CTI após uma piora na sua situação. Ele estava internado em um hospital de Saquarema (RJ) desde o início de maio, e apresentou arritmia severa e insuficiência respiratória na noite de segunda-feira (27).



A internação ocorreu por conta de um quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária, e seu geriatra, Rodrigo Lima, também está preocupado com o emagrecimento do músico. O médico afirmou ao G1 que Serguei está "debilitado, desorientando e não está reconhecendo ninguém".

"O quadro dele hoje é preocupante, mas era esperado. Agravou devido ao evento cardiológico e é delicado, devido à idade avançada e à fragilidade do paciente. Ele vai precisar fazer cateterismo, avaliar melhor a parte cardiológica, precisa agora de um suporte melhor", disse Lima.

Nascido em 8 de novembro de 1933 no Rio de Janeiro, Serguei passou parte da adolescência nos Estados Unidos, e depois de alguns retornos ao Brasil, voltou à América da Norte para tentar uma carreira na música.

Em 1969, esteve no festival de Woodstock, e também foi neste ano que diz ter conhecido, e mantido relações, com Janis Joplin. Considerado o roqueiro mais antigo do Brasil, ele se mantém em atividade com a banda Pandemonium e ainda administra o Templo do Rock, espaço onde vive em Saquarema, e exibe peças de roupas, discos, prêmios, livros, cartazes, filmes e outros materiais sobre sua vida.