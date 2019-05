Continuação do livro 'Me Chame pelo Seu Nome' será lançada em outubro

A tão aguardada sequência do livro "Me Chame pelo Seu Nome", do autor André Aciman, chega às livrarias no dia 29 de outubro. Para alegria dos fãs, a editora Intrínseca informou, na terça-feira (28), que o título brasileiro será lançado simultaneamente com os Estados Unidos.

"Find Me", ainda sem nome em português, se passa alguns anos após os acontecimentos de "Me Chame pelo Seu Nome". Na nova história, Elio se tornou um pianista clássico que vive na capital da Itália, enquanto Oliver se estabelece como professor nos Estados Unidos e têm filhos quase crescidos. O destino dos dois voltam a se cruzar quando Oliver faz uma visita de retorno à Europa, ao mesmo tempo em que o pai de Elio – agora divorciado – engata um relacionamento após um encontro casual em um trem.

Em entrevista ao canal oficial da Intrínseca no YouTube, no ano passado, Aciman explicou porquê escrever uma sequência após 12 anos do lançamento do primeiro livro, adaptado para o cinema em 2017. "O filme me fez perceber que eu queria estar de volta com eles e assisti-los ao longo dos anos – e é por isso que eu escrevi 'Find Me"", disse.

O diretor do filme, Lucas Guadagnino, já demonstrou interesse em levar para as telonas a sequência de "Me Chame pelo Seu Nome". Pouco depois do lançamento do longa vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, ele disse que essa continuação teria "um tom diferente", mas que os protagonistas serão os mesmos (entenda).