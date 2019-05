Fim de 'Game of Thrones' leva Kit Harington a clínica de reabilitação

O ator Kit Harington, intérprete de Jon Snow na série "Game of Thrones", se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo há cerca de um mês. A informação é da coluna Page Six, do jornal New York Post, que afirmou que o astro estava sofrendo com o estresse causado pelo término da série e o abuso de álcool.

De acordo com a coluna, um amigo do ator afirmou que a atriz Rose Leslie, casada com Harington desde o ano passado, está oferecendo total apoio e tem sido "muito solidária". Os dois se conheceram no set da produção da HBO; ela interpretou Ygritte, personagem que fazia parte dos Selvagens.

A assessoria de Harington confirmou a informação à revista Variety. "Kit decidiu aproveitar o intervalo em sua agenda como uma oportunidade para passar um tempo em um retiro e focar em assuntos pessoais", diz o comunicado oficial.

Em janeiro de 2018, o site TMZ publicou um vídeo em que mostrava Kit Harington bêbado em um bar na cidade de Nova York. Ele ainda teria começado uma briga no local e acabou sendo expulso por isso.

Encerramento da série

A HBO exibiu um documentário sobre os bastidores da oitava temporada de "Game of Thrones" no domingo (26). Durante a leitura dos roteiros, é possível perceber o ator visivelmente frustrado com o destino de seu personagem.

"Aquela foi uma época em que eu comecei a fazer terapia e falar com as pessoas. Eu me sentia muito inseguro e não conversava com ninguém", disse Harington à Variety em 2017, sobre o fim das gravações da série.