Fim do suspense: Game dos Vingadores será revelado no próximo mês

Os fãs do universo Marvel não aguentam mais tanto suspense. Mas, agora, eles têm um motivo para ficar animados: já saiu a data em que o jogo dos Vingadores será revelado.

A conta oficial dos Vingadores no Twitter confirmou a apresentação do game Marvel's Avengers no Entertainment Expo 2019, em Los Angeles, na Califórnia (EUA).

"Fique ligado na transmissão da Square Enix durante a E3 2019 para a revelação mundial de Marvel's Avengers", diz a publicação.

O tão aguardado jogo dos Vingadores será revelado na lançado confereência da Square Enix Electronic, no dia 10 de junho, às 22h (horário de Brasília). O jogo deve ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC.