Ellen DeGeneres conta detalhes do abuso sexual que sofreu do padrasto

Nunca é fácil admitir ter sofrido um abuso sexual. Depois de muitos anos, a apresentadora Ellen DeGeneres reuniu forças para contar ao mundo os detalhes do triste episódio que vivenciou ainda jovem, quando tinha entre 15 e 16 anos.

Em entrevista ao programa de entrevistas de David Letterman, Ellen contou como seu padrasto se aproveitou do câncer de sua mãe para abusar dela.

"Ele me disse que sentiu um caroço nos seios [dela] e precisava sentir os meus", relevou ao entrevistador David Letterman. "Ele me convenceu de que precisava fazer isso e depois tentou fazer de novo e de novo."

Em outro momento, ele tentou derrubar a porta de seu quarto. Ellen teve que fugir pela janela porque "sabia que haveria mais alguma coisa".

Segunda temporada do programa de entrevistas estreia nesta semana / Divulgação/Netflix

"Fico com raiva de mim mesma porque eu estava fraca demais para enfrentar", desabafou.

Anos mais tarde, ela decidiu revelar que aconteceu para sua mãe, Betty, mas ela não acreditou e permaneceu casada com o homem por mais 18 anos. "Sempre cuidei dela e continuei cuidando. Eu realmente não deixei isso me atingir até recentemente, quando pensei: 'Eu gostaria de ter sido mais bem cuidada, gostaria que ela tivesse acreditado em mim'. E ela se desculpa, mas você sabe… "

Ellen acrescentou que sua história pode ajudar outras vítimas de agressão sexual a se manifestarem. "É o momento de termos voz. É hora de termos poder."

A segunda temporada de My Next Guest Needs No Introduction, o programa de entrevistas de David Letterman, estreia nesta sexta-feira (31) na Netflix.

Além de Ellen DeGeneres, também conversaram com o apresentador o rapper Kanye West, a atriz e comediante Tiffany Haddish, o piloto de automobilismo Lewis Hamilton e a esposa de Bill Gates, Melinda Gates.