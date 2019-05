Disney coloca personagens de 'Moana' e 'Viva – A Vida é uma Festa' em espetáculo no gelo

Sucesso absoluto entre a criançada, o espetáculo Disney on Ice ganha um novo capítulo a partir desta quarta-feira (29).

Depois de passar por Porto Alegre e Curitiba, a turnê “Em Busca dos Sonhos” chega a São Paulo com o mesmo propósito das duas dezenas de apresentações anteriores: reunir os muitos universos da Disney e encantar pais e filhos. Tudo acontece em uma grande pista de gelo, onde os personagens interagem sobre patins e vivem muitas histórias.

Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald continuam como os mestres de cerimônia da festa, que, nesta edição, recebe novos convidados: o pequeno violeiro Miguel, da animação “Viva! A Vida É Uma Festa”, e também Moana e Maui, do longa “Moana: Um Mar de Aventuras”.

A encenação se completa com os personagens das adaptações mais tradicionais das histórias infantis, como Aladdin, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia e Cinderella, além das princesas Elza e Ana, de “Frozen”, um dos maiores sucessos da história da Disney.

Toda a encenação é costurada com histórias em que os personagens vão atrás dos seus sonhos e apresentam suas maiores forças e virtudes embalados pelas músicas e canções dos filmes.

São cenas como as aventuras de Aladdin ao enganar seus adversários no mercado de Agrabah e o mergulho no mar junto à sereia Ariel, enquanto a protagonista arrisca tudo para satisfazer seus anseios de descobrir a vida na terra.

Com 50 atores-patinadores de várias nacionalidades, os números de “Em Busca dos Sonhos” ainda somam 700 figurinos, 20 toneladas de equipamentos e uma estrutura especial para manter a pista de gelo em funcionamento constante.

Serviço

No Ginásio de Ibirapuera (r. Manoel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera). De R$ 80 a R$ 330. De ter. a sex., às 19h30. Sáb. (1º/6), às 11h, 15h e 19h. Dom. (2/6), às 10h, 14h e 18h. Sáb. (8/6), às 11h e 15h. Dom. (9/6), às 10h e 18h. Até 9/6.