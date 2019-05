Coletânea 'A Lenda do Batman' comemora 80 anos do Homem-Morcego com 100 volumes

Em comemoração aos 80 anos do Cavaleiro de Gotham, a Planeta DeAgostini está lançando uma coletânea de 100 HQs, "A Lenda do Batman", com as histórias mais famosas do herói – e algumas inéditas. O primeiro livro da coleção se chama "Batman e Filho".

Produzida pela Eaglemoss, a coletânea deve apresentar personagens como Duas Caras, Bane, Coringa, entre vários outros e contextualizar a história de cada um, explicando o que os torna tão especiais.

Também será apresentada a primeira vez em que Bruce Wayne veste a capa, o mistério em torno de Robin, mortes de aliados importantes e um universo alternativo de época.

A coletânea "A Lenda do Batman" também está disponível para assinatura, no site da Planeta DeAgostini. Cada livro contém 110 páginas e alguns vêm com capas alternativas e esboços dos artistas. O primeiro deles já está à venda nas bancas.

Assista ao trailer de lançamento: