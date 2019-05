Cineasta empresta prestígio a Balé Nacional da China

Considerado um dos cineastas chineses mais prestigiados no Ocidente, Zhang Yimou extrapolou as fronteiras do cinema ao dirigir “Lanternas Vermelhas”, que o Balé Nacional da China apresenta nesta quarta (29) e quinta-feira (30), às 21h, no Credicard Hall (av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro; de R$ 50 a R$ 350).

Criado em 2001, o espetáculo é uma adaptação do longa homônimo de Yimou, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1992. Ambientada nos anos 1920, a trama fala de uma jovem envolta em jogos de poder e submissão ao ser obrigada a se tornar a quarta esposa de um homem mais velho.

Com forte apelo visual e iluminação deslumbrantes, o balé é uma oportunidade de atestar o esmero técnico dos chineses na dança.

No sábado (1) e no domingo (2), também no Credicard Hall, a companhia mostra sua versão para “O Lago dos Cisnes”, clássico de repertório dos balés russos.