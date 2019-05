Cantora Sia quer adotar jovem que perdeu a família após pai matar a mãe nos EUA

Sia escreveu um tuíte – mas que já foi deletado – para um rapper chamado Dasani, de 16 anos, na terça-feira (28), afirmando que gostaria de adotá-lo. Ele ficou sem família após ver o homem que considerava como pai matar a sua mãe.

"Oi, Dasani. Eu gostaria de adotá-lo. Eu estou tentando achar você, fazer a checagem da minha casa [pelas autoridades responsáveis], etc. Mas eu quero que você saiba que terá um lar comigo", afirmou a cantora.

A história do artista ficou conhecida pelo documentário Foster, do HBO, que mostra o trabalho de assistência social dos Estados Unidos por meio do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles, a maior agência municipal de direitos infantis do país.

Confira a um trecho do filme, em que Dasani reflete sobre seus desafios na vida: