Voyager traz Grécia Antiga de 'Assassin's Creed' em experiência de realidade virtual

Prepare-se para mais uma viagem: o Voyager, centro de realidade virtual em São Paulo, adicionou mais um jogo de "Assassin's Creed" em seu catálogo. Desde a semana passada, quem visita o espaço pode experimentar uma aventura baseada no título "Odyssey", de 2018.

"Assassin's Creed: Odyssey" é ambientado durante a Guerra do Peloponeso, durante o embate entre as cidades-Estados da Grécia Antiga. A experiência do Voyager se chama “Beyond Medusa’s Gate” e tem como objetivo escapar de uma caverna à beira do mar Egeu, onde o navio dos Argonautas está ancorado.

O Voyager mistura as tradicionais experiências de escape room com as novidades da tecnologia de realidade virtual. Para participar, é preciso estar em duplas ou grupos de quatro pessoas. Ao iniciar, o jogador recebe uma mochila-computador, óculos de realidade virtual e controles, além de instruções da equipe presente – ou seja, não é preciso experiência anterior – e tem 1h para achar a saída.

No Morumbi Town Shopping (av. Giovanni Gronchi, 5.930 – Vila Andrade). De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h às 22h. R$59,90 (segunda a quinta) e R$69,90 (sexta a domingo).