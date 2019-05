Fãs produzem com apenas R$ 12 mil curta-metragem em live action do Super-Choque; assista

Nas últimas semanas, um curta-metragem produzido por fãs de Super Choque chamou a atenção do público na internet. O filme de 44 minutos é inspirado no herói e apresenta as origens de Virgil Hawkins, personagem da DC Comics.

Lançado no YouTube em 10 de maio, a sinopse da produção diz o seguinte: "Enquanto seu pai concorre a prefeito da cidade, Virgil Hawkins se esforça para encontrar seu lugar no mundo com seus novos poderes recém-descobertos. Tudo é posto em risco quando se descobre que algumas das atividades das gangues da cidade estão diretamente ligadas àqueles que estão no poder. Mudar nunca é fácil e o jovem herói já está pronto para a luta de sua vida".

Na descrição, os criadores afirmam ter produzido o filme com US$ 3 mil, cerca de R$ 12 mil, na cidade de St. Louis, em Missouri. Em maio do ano passado, já havia sido divulgado o trailer da produção. Veja:

Segundo o site Comic Book, a produção começou em um fim de semana de dezembro de 2017 e a intenção era criar um filme de dez minutos. Mas, inspirado pelo potencial do projeto, o escritor e diretor David Kirkman utilizou o mês seguinte para expandir a história e pesquisar o passado do personagem.

Confira abaixo o resultado do curta-metragem: