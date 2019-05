MasterChef Para Tudo: Bruna Chaves prepara crème brûlée brasileiro

A Band exibe nesta terça-feira (28), às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, na qual os participantes se dividiram em duas equipes e preparam menus completos inspirados no filme "O Cangaceiro", de Lima Barreto.

Antes da prova de eliminação, cozinheiros amadores tiveram de mostrar que sabem manusear uma faca ao abrirem ostras o mais rápido possível. Depois, foi a vez de reproduzirem sopas clássicas para decidir quem deixaria o avental. Convidado desta edição, Aluísio Nahime vai ensinar a fazer uma deliciosa sopa de galinha.

Já a chef Paola Carosella vai reinterpretar uma receita que deu completamente errado no talent show culinário. A atração também fará um "Dicionário Gastronômico", no qual ex-participantes traduzirão para o público alguns termos técnicos que são frequentemente utilizados no universo da gastronomia.

Ana Paula Padrão ainda recebe no estúdio a vice-campeã do MasterChef 2016, Bruna Chaves. Ela relembrou sua trajetória no programa, os bons momentos durante as gravações e a disputada final contra Leonardo Young, que levou o troféu. A cozinheira – que fez o curso de patissière na Le Cordon Bleu Canadá – ainda prepara um crème brûlée brasileiro, trocando a baunilha por cumaru e o açúcar por doce de leite.

"Gosto muito de rever as fotos dos pratos porque são coisas que a gente não faz todo dia. Foi uma oportunidade de criatividade que não se tem sempre, porque os chefs te forçam a sair da caixinha. Tenho muita saudade dessa liberdade criativa, dos participantes, dos bastidores, das risadas que a gente dava. Era muito divertido", relembra.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.