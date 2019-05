MasterChef Brasil: Fogaça explica uso de tipoia durante as gravações

Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, apareceu no episódio do último domingo (26) utilizando uma tipoia durante as gravações do programa. A paramenta fez alguns fãs se questionarem o que havia acontecido com o chef de cozinha brasileiro.

"Estou com o ombro machucado devido aos treinos de muay thai, a andar de moto e de skate desde 2016. Nos últimos oito meses, eu não estava conseguindo levantar o braço nem fazer movimentos básicos", relembrou Fogaça durante as gravações.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Participante passa mal após eliminação de colega

MasterChef Brasil: Saiba como foi o programa deste domingo, 26 de maio

"Foi uma série de coisas que desgastaram o tendão. O músculo do osso soltou e teve que amarar o músculo no osso. Era muita dor, mas a cirurgia foi um sucesso e agora é só descansar", contou ainda.

Para não atrapalhar sua rotina de trabalho, Fogaça optou por fazer a cirurgia numa sexta-feira do mês de março. O jurado então descansou o final de semana e voltou a gravar normalmente na segunda.

À época, ele chegou a avisar seus seguidores nas redes sociais, que desejaram uma rápida recuperação. Henrique Fogaça teve de utilizar a tipoia durante a gravação de cinco episódios.