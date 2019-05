Katy Perry encerra dois anos sem lançamentos com novo single nesta sexta

A cantora norte-americana Katy Perry está pronta para voltar às paradas de sucesso, após dois anos sem canções inéditas. Katy esteve ocupada com a função de jurada no reality show American Idol, por onde atuou durante duas temporadas.

Seu último álbum, Witness, foi lançado em junho de 2017. Ele trouxe diversos hits para engrossar a carreira da artista, como "Bon Appétit", "Chained to the Rhythm" e "Swish Swish" – cujo lyric video (uma versão do video clipe que foca em mostrar a letra da canção) traz a brasileira Gretchen.

Nesta terça-feira (28), a cantora anunciou um novo single, de nome "Never Really Over", a ser lançado nesta sexta (31). Em teaser divulgado nas redes sociais, a cantora esbanja cabelos loiros esvoaçantes, num vestido laranja. Pela imagem, a faixa terá um teor bastante tropical, para combinar com o clima de quase-verão nos Estados Unidos.

"Never Really Over" já está disponível para pré-save – com ele, você será notificado assim que a canção estiver disponível para compra, ou para ouvir nas plataformas de streaming.