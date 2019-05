José de Abreu engata namoro com maquiadora 51 anos mais nova

O ator José de Abreu, 73, está namorando novamente. Carol Junger, maquiadora carioca de 22 anos, confirmou o relacionamento, que já tem mais de um mês, ao site UOL nesta terça-feira (28).

Segundo ela, ambos se conheceram na Praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ambos já fazem aparições públicas juntos, sendo a mais recente em um show de Caetano Veloso com os filhos, no Vivo Rio, neste domingo (26).

Após a apresentação, o cantor publicou uma foto em seu Instagram em que posava ao lado do ator e a jovem, atiçando a curiosidade de seus seguidores.

Na rede social da própria Carol, ela relembra um trabalho feito na Globo como figurante da série "Sob Pressão". Junger é de Niterói, onde atende como maquiadora profissional.