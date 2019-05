Após shows no Brasil, grupo BTS segue com turnê mundial para a Europa

A turnê mundial do grupo sul-coreano BTS agora desembarca na Europa. Após dois shows em São Paulo (25 e 26 de maio), a boy band de k-pop realiza apresentações em Londres e Paris.

Septeto apresenta a turnê ‘Love Yourself: Speak Yourself’ / Getty Images

No total, serão quatro shows da ‘Love Yourself: Speak Yourself’ no continente. Confira as datas das apresentações:

1 de junho: Londres – Inglaterra (Wembley)

2 de junho: Londres – Inglaterra (Wembley)

7 de junho: Paris – França (Stade De France)

8 de junho: Paris – França (Stade De France)

Serão os últimos shows confirmados da turnê no mês de junho. Depois, os jovens retomam com o projeto no Japão, já em julho.

Apresentação histórica

Wembley é um dos maiores estádios do Reino Unido e o BTS é a primeira boy band de k-pop a se apresentar no importante local. Sem dúvida, algo que enche os fãs de orgulho.

[#오늘의방탄] Hello, São Paulo!

아미 손 잡으러 지구 반대편으로 와🤝 아미들의 빛으로 환하게 밝혀주셔서 고맙습니다. 이 사랑 절대 잊지 않을게요💛💚#상파울루2회차공연 pic.twitter.com/yJKfg7e8du — BTS_official (@bts_bighit) May 27, 2019

