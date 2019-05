Filho de Solimões, Gabeu inaugura 'pocnejo', projeto LGBT de sertanejo

Gabriel Felizardo, filho do cantor Solimões, decidiu seguir os mesmos passos do pai. Em parceria com o namorado, Well Soares, o jovem lançou nas plataformas digitais a canção "Amor Rural".

"Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade. Cada pedaço dessa roça esconde a verdade. Por dentro dessa mata não falta desejo. Vamos assumir o nosso amor rural, sai desse armário e vem pro meu curral", diz um trecho da música.

Assumindo o nome artístico de Gabeu, Gabriel segue um projeto LGBT dentro do sertanejo, chamado "pocnejo".

Veja o clipe de "Amor Rural":

https://www.youtube.com/watch?v=0U-CxqgzCPU