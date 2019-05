Ex-marido de Khloé Kardashian admite tê-la ameaçado de morte

O ex-jogador de basquete Lamar Odom, que foi casado com Khloé Kardashian entre 2009 e 2016, admitiu ter ameaçado a companheira de morte. Segundo o site JustJared, a revelação foi feita em seu livro de memórias, Darkness to Light ('Escuridão à luz', em tradução literal).

"Khloé desceu [as escadas] e bateu na porta. Eu abri de repente e lhe agarrei com força pelos ombros, o que a assustou. 'O que você está fazendo?', eu gritei, fora da minha mente. 'Você está tentando me envergonhar na frente dos meus amigos? Eu vou te matar! Você não sabe do que eu sou capaz!', escreveu. Odom enfrentava um vício em drogas e, no dia da ameaça, havia usado cocaína e ecstasy.

Anos após o incidente, ele se diz envergonhado pelo que fez e considera esse o momento que mais se arrepende em sua vida.