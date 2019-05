Nova série pode ser a mais assustadora já lançada pela DC; confira trailer de 'Monstro do Pântano'

Estreia nesta sexta-feira (31) a nova produção original da DC Universe: a série Monstro do Pântano, adaptada das HQs para as telas com elenco e produção de nomes famosos.

A trama traz a história de um casal que vê sua vida virar de pernas para o ar quando o jovem Alec Holland sofre um acidente e vai parar em um pântano obscuro, ao qual acaba se fundindo, e virando uma criatura monstruosa. Sua amada, Abby Arcane, agora deve ajudá-lo a sobreviver, e voltar a ser quem era antes.

A série conta com produção de James Wan, que já trabalhou com a DC no longa "Aquaman", e também foi responsável pela criação da franquia de terror "Invocação do Mal".

Crystal Reed, que interpreta Abby, já é conhecida por sua participação na série "Teen Wolf". Além dela, o elenco também traz Derek Mears, Andy Bean, Maria Sten, Jeryl Prescott, Virginia Madsen, Will Patton, Henderson Wade, Kevin Durant, Jennifer Beals, Ian Ziering e Leonardo Nam.

Confira o trailer abaixo, até o momento sem legendas em português.