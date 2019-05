Chernobyl: Minissérie dá explicação impactante sobre como é morrer envenenado por radiação

A produção “Chernobyl” conseguiu surpreender e chocar até mesmo aqueles que já conheciam bastante sobre o desastre nuclear que aconteceu em 1986 na Ucrânia.

Além das imagens cruas e fortes sobre a tragédia, uma das falas do personagem Valery Legasov (Jared Harris), que explica como é morrer de envenenamento por radiação, é capaz de transmitir o drama vivido pelas pessoas envolvidas no desastre.

Confira a fala explicativa e chocante que ocorreu no terceiro episódio da minissérie:

“A radiação ionizante separa a estrutura celular. As bolhas na pele ficam vermelhas e depois pretas. (…) O dano celular começa a se manifestar. A medula óssea morre, o sistema imunológico falha, os órgãos e tecidos moles começam a se decompor. As artérias e veias se abrem como peneiras, a ponto de você não poder nem mesmo administrar morfina para dor, que é inimaginável. E depois de três dias a três semanas, você está morto”.

No mesmo episódio, a série também mostrou um paciente envenenado por radiação em quarentena. As imagens são fortes:

“Chernobyl” é exibida no canal HBO às sextas-feiras às 21h e os capítulos também estão disponíveis no aplicativo de streaming HBO Go. Confira mais informações no site br.hbomax.tv.