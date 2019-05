Ariana Grande ganha estátua de cera em museu e fãs brincam com o resultado

As estátuas de cera do museu Madame Tussauds, em Londres, estão entre as principais atrações de quem visita a cidade. Seja pela semelhança com a celebridade que a gente gosta ou até pelo resultado inusitado de algumas, fato é que elas chamam a atenção.

Ariana Grande ganhou sua versão de cera recentemente, mas digamos que tenha ficado um pouquinho diferente…

You chose Classic Ari! Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC — Madame Tussauds (@MadameTussauds) May 21, 2019

E os fãs da cantora não se aguentaram: