Agnaldo Timóteo respira com ajuda de aparelhos, diz boletim médico

Agnaldo Timóteo teve piora e respira com ajuda de aparelhos, informou o boletim médico do Hospital Roberto Santos, em Salvador, nesta terça-feira (28). O músico de 82 anos está internado desde o último dia 20, após sofrer um princípio de AVC (acidente vascular cerebral). Seu quadro de saúde teria se agravado nas últimas 6 horas.

"No presente momento, o mesmo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas", diz o comunicado.