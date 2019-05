Theatro Municipal abre iniciativa com peças a R$ 5

Desde quando retomou suas atividades, em 2011, após uma reforma, o Theatro Municipal se tornou, ironicamente, um teatro sem teatro. Com ênfase em música erudita, ópera e dança, a casa acabou deixando de lado o drama e a comédia.

Pelo visto, o público estava mesmo com saudade de ver peças ali. As entradas para o projeto Teatro no Municipal esgotaram poucas horas após o anúncio da iniciativa, que abre nesta segunda-feira (27), às 20h, com a montagem de “Morte Acidental de Um Anarquista”, de Dario Fo, estrelada por Dan Stulbach e direção de Hugo Coelho.

Leia mais:

Aqui na Band: Silvia Poppovic comanda nova revista eletrônica matinal

MasterChef Brasil: Eliminação deste domingo arranca lágrimas de Paola, mezanino e da internet

A ideia é apresentar uma peça diferente, na última segunda-feira de cada mês, sempre com ingresso a R$ 5. “Vamos receber peças muito diferentes entre si e que representam a diversidade da produção contemporânea de São Paulo”, afirma Hugo Possolo, diretor artístico do Municipal. “Esse teatro é, antes de tudo, um teatro público. É importante que todos se identifiquem com o que tem lá e que pode estar ali dentro.”

Há outros três espetáculos agendados nesta fase inicial: “Peça para Adultos Feita por Crianças” (24/6), “Gota D’Água Preta” (29/7) e “Mississipi” (26/8). A expectativa é que o projeto seja ampliado posteriormente.

Dan Stulbach se diz feliz com o fato de voltar a atuar no Municipal, que ele considera um lugar “mágico”. A peça inicia com uma conversa com o público, e o ator ressalta a importância dessa mediação. “O teatro é o lugar onde as pessoas podem ter opiniões diferentes, onde todos são bem vindos. Temos que estabelecer um clima de aceitação e celebração da vida”, afirma.