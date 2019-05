Artistas brasileiros provam que são do ARMY e curtem show do BTS

Pela quarta vez no Brasil, o grupo de k-pop BTS se apresentou neste fim de semana na cidade de São Paulo. O show é o primeiro da nova turnê, "Love Yourself: Speak Yourself" e agitou a capital paulista, tanto no sábado (25) quanto no domingo (26).

Vários artistas brasileiros aproveitaram para também curtir o show dos meninos. "Que show. BTS surpreendeu todo mundo!", escreveu a atriz Larissa Manoela. A apresentadora Sophia Abrahão fez apenas um pedido: "rexxxxpeita". Já o rapper Emicida postou um vídeo em seus stories no Instagram cantando junto com toda a galera que estava na pista, declarando em seguida: "armycida".

Emicida curtindo o show no meio da galera como faz uma verdadeira pessoa que gosta do artista e isso sem precisar falar no Twitter antes!!!#BTSatAllianzParque #BTSinBrazil @BTS_twt pic.twitter.com/usnNEWdUrX — Team Armys Brasil (@TeamArmysBrasil) May 26, 2019

ARMY esportivo

E não foram só os artistas que declararam seu amor ao grupo coreano: o Palmeiras, time de futebol mandante do Allianz Parque, também entrou na onda. Eles prepararam uma homenagem pra lá de especial, com uma camiseta alviverde com o nome de cada um dos integrantes do BTS. "Pouquíssimos estádios e arenas no mundo tiveram a honra de receber um dos maiores fenômenos da música", diz a legenda da foto publicada na conta oficial do estádio.

