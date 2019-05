Esposa de Renato Aragão critica passageiro de bermuda e chinelo em aeroporto: 'parece rodoviária'

Após ter aderido recentemente ao Instagram, a empresária e agora "blogueira" Lilian Aragão aproveitou uma viagem do Rio e Janeiro para São Paulo para falar com seus seguidores pelos stories.

Nos vídeos, ela recomenda lojas, fala sobre o cansaço da viagem, e, em um dado momento, passa a criticar o aeroporto onde se encontra.

"Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas, assim, para uma blogueira vintage, passando dos 50, o aeroporto começa a ficar um saco. Eu viajo mesmo só para festa, porque para trabalho…", confessou a esposa do humorista Renato Aragão.

Lilian continua, com um comentário que gerou repercussão negativa entre seu público. "Parece rodoviária, né, gente? Esse aeroporto não parece rodoviária? Vim no voo com um cara de bermuda e chinelo do Rio de Janeiro para São Paulo".

Após receber críticas, ela retornou ao Instagram para se justificar. Em outra série de vídeos, também nos stories, ela diz estar "chateada", e acusa pessoas mal-intencionadas de estarem fazendo "montagens" com suas falas.

A carioca pede desculpas aos seguidores que possam ter se ofendido, e diz que não quis atingir aqueles que "usam bermuda e chinelo" – segundo Lilian, ela estava falando de uma situação específica. Revela também que, por ser nova na internet, não esperava tamanha repercussão em seu comentário.