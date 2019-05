Pai de Cristiano Araújo lamenta morte de Gabriel Diniz: 'Mais um jovem no melhor momento da sua carreira'

View this post on Instagram

Meu Deus o que está acontecendo com o nosso Brasil ? Com os nossos jovens? Pq deixar isso acontecer com mais uma família? Não basta o tanto de jovens que perdem suas vidas no mundo do crime e mais um jovem no melhor momento da sua carreira assim como aconteceu com meu filho deixando tantas pessoas órfãs por esse Brasil que já anda tão triste com tantas coisas ruins 😭😭😭quantas vezes estivemos juntos em momentos tão alegres ! Meu amigo que vc vá em paz e que Deus possa confortar sua família 🙏🙏 @gabrieldiniz @cristianoaraujo