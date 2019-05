Gabriel Diniz morre em acidente de avião em Sergipe

Foi confirmada a morte do cantor Gabriel Diniz após a queda de um avião em Sergipe no início da tarde desta segunda-feira (25). Amigos reconheceram o corpo do cantor entre as vítimas.

O acidente aconteceu em uma região de mangue no Porto do Mato, povoado no município de Estância. O passaporte do cantor havia sido encontrado próximo ao local da queda da aeronave. Depois, sua assessoria de imprensa informou que ele realmente estava na aeronave. A confirmação da morte só foi feita por volta das 15h.

Segundo os produtores do artista, o avião havia partido de Salvador com destino a Maceió. A queda teria acontecido por volta das 12h30.

Gabriel Diniz tinha 28 anos e era natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Durante a adolescência, mudou-se para João Pessoa, na Paraíba, onde criou uma banda com amigos da escola. Também foi vocalista das bandas Forró na Farra e Cavaleiros do Forró.

O cantor estourou nas paradas de sucesso em setembro de 2018, quando lançou o sucesso "Jenifer", hit do verão de 2019. O clipe de "Jenifer", protagonizado pela atriz Mariana Xavier, tem mais de 230 milhões de visualizações no YouTube.