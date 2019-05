Larissa Manoela diz ter sido traída por ex-namorado: 'Ele fez umas besteirinhas'

Larissa Manoela pode ser jovem, mas já passou por uma situação bastante difícil em um relacionamento. A atriz participou do quadro "Jogo das 3 Pistas", no Programa Silvio Santos do último domingo (26), e revelou que foi traída por um ex-namorado.

O atual Leo Cidade também estava no programa quando Silvio Santos perguntou se a jovem não tinha outro namorado "chamado João Guilherme". Larissa, então, respondeu: “Tinha, mas já foi”.

O apresentador insistiu em saber quem havia terminado o relacionamento e a artista respondeu: “Foi um consenso. A gente resolveu terminar porque não estava dando mais certo.”

Larissa Manoela e João Guilherme estiveram juntos por pouco mais de um ano / Reprodução/Instagram

Se você achou que Silvio daria o papo por encerrado, enganou-se! O apresentador continuou com as perguntas até que Larissa admitiu ter terminado o namoro com João Guilherme porque "ele fez umas besteirinhas", fazendo sinal de chifre com os dedos na cabeça. Climão!