Após mega show em São Paulo, grupo BTS manda mensagem especial para fãs brasileiros

O grupo sul-coreano BTS realizou dois shows em São Paulo/SP neste fim de semana. As apresentações ocorreram no Allianz Parque.

Os jovens integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook fizeram duas noites inesquecíveis para os fãs brasileiros.

E após a última apresentação do grupo, neste domingo (26),a boy band de k-pop também mandou uma mensagem super especial para os fãs. O texto foi compartilhado em português no Twitter.

[#오늘의방탄] Hello, São Paulo!

아미 손 잡으러 지구 반대편으로 와🤝 아미들의 빛으로 환하게 밝혀주셔서 고맙습니다. 이 사랑 절대 잊지 않을게요💛💚#상파울루2회차공연 pic.twitter.com/yJKfg7e8du — BTS_official (@bts_bighit) May 27, 2019

“Escrevo em texto porque a minha pronúncia não é muito boa. Para as nossas ARMYS que estão do outro lado do mundo, não esqueceremos destes momentos de ontem e hoje”.

“Com certeza voltaremos! Eu recebi muita força e fiquei muito mais feliz, graças a vocês”, escreveu o grupo na rede social.

Eu recebi muita força e fiquei muito mais feliz, graças a vocês.💜 — 방탄소년단 (@BTS_twt) May 27, 2019

“Muito obrigado ARMYS do Brasil e não esquecerei desta calorosa torcida que estava procurando. Amo vocês! -Mr. Lindo- #V”, assinou V. Confira:

Muito obrigado ARMYS do Brasil e não esquecerei desta calorosa torcida que estava procurando. Amo vocês! -Mr. Lindo- #V #💜 — 방탄소년단 (@BTS_twt) May 27, 2019

