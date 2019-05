Game of Thrones: Confira reações de elenco lendo os roteiros da última temporada

ATENÇÃO: CONTÉM SPOILERS DA OITAVA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES"

"Game of Thrones" encerrou há pouco mais de uma semana, mas a HBO preparou um especial para os fãs órfãos do "dominGoT". Um documentário exibido na noite deste domingo (27) mostrou os bastidores da oitava temporada, incluindo um momento de leitura do roteiro dos episódios.

Boa parte dos atores já tinham lido suas cenas individualmente, mas mesmo assim a reunião trouxe surpresas para alguns integrantes do elenco principal. Por exemplo, aparentemente Kit Harrington ainda não tinha chegado na parte em que Jon Snow mata Daenerys Targaryen, dada sua reação.

Assista:

até o kit harington desacreditado com o fim que a daenerys teve………….. pic.twitter.com/ktXQaPjZi9 — Giulia (@likerotica) May 27, 2019

Neste tweet, dá para ver que Harrington também não acreditou que Snow não seria o grande herói da Batalha de Winterfell. Modesta, Maisie Williams apenas sorriu para seus colegas quando todos eles começaram a aplaudir o momento em que Arya Stark mata o Rei da Noite.

Veja:

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) May 27, 2019

Emilia Clarke manda seu "dracarys", quase como se sentisse culpada, para Conleth Hill, matando Lorde Varys. Enquanto isso, Lena Headey "acorda" para saudar o momento da morte de seu colega de elenco.

Confira:

E só pelo olhar, já dá para saber que a intérprete da Mãe dos Dragões também sentiu muito que Jorah Mormont, personagem de Iain Glen, tenha morrido.

Observe (segundo tweet):

the face Emilia makes when Jorah dies 💔 in another part of the documentary, Iain notes that this marks the beginning of Dany’s demise 😭#TheLastWatch pic.twitter.com/lN5aj7i1hp — RIP Daenerys & Jon Snow (@purple_dwagon) May 27, 2019

O documentário "The Last Watch" foi exibido no último domingo (26) na HBO, no mesmo horário em que "Game of Thrones" ia ao ar. Quem não assistiu, pode verificar na plataforma de streaming da emissora, a HBO Go.