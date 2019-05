'Eu sou Indiana Jones', diz Harrison Ford sobre eventual substituição de ator

Na pele de Indiana Jones desde 1981, Harrison Ford espera que ninguém mais interprete a personagem no lugar dele. A declaração foi dada durante uma entrevista para a NBC, no "Today Show". Harrison estrelou, há quase 40 anos, o longa de sucesso "Os Caçadores da Arca Perdida".

"Ninguém será o Indiana Jones, você entende? Eu sou o Indiana Jones. Quando eu morrer, ele morre. É fácil assim", afirmou o ator dando risada.

Steven Spielberg e Harrison Ford trabalham para colocar um ponto final na jornada de Indiana com o quinto filme do explorador. O ator disse que falar que ninguém mais irá interpretar a personagem é acabar com a esperança de jovens talentos do cinema e que pretendiam dar vida ao papel de Indy.

"Essa é uma maneira e tanto de contar para o Chris Pine. Foi mal, cara!", afirmou Ford. Na realidade, especulava-se que Chris Pratt e não Chris Pine fizesse o papel.

A nova e quinta saga de Indiana Jones está prevista para estrear apenas em 2021.