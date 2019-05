A minissérie que acabou de começar e já superou 'Vikings' e 'Game of Thrones'

Em maio a HBO não surpreendeu apenas com o final de “Game of Thrones”, se não que também se destacou com a estreia da minissérie “Chernobyl”, que conta a história de um dos piores desastres nucleares do mundo.

A trama segue as consequências, acobertamentos do governo soviético e os dramas pessoais daqueles que tiveram a vida completamente mudada após a explosão de um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia 1986.

Mostrando de forma impactante as falhas gravíssimas ao gerir o problema e o desespero de milhares de pessoas que foram expostas à nuvem radioativa, a produção já conseguiu superar algumas séries que fazem bastante sucesso atualmente, como “Vikings” e “Game of Thrones”.

Em um dos sites de críticas mais importantes da Internet, o Rotten Tomatoes a minissérie já conta com 96% de aprovação, enquanto “Vikings” possui 91% e “Game of Thrones” 86%.

No IMDb, “Chernobyl” acumula 9,7 estrelas de 10, enquanto a saga de Ragnar e a disputa pelo trono com final que decepcionou muitos fãs, ficam atrás com 8,6 pontos.

Para quem ficou curioso, a minissérie é exibida no canal HBO às sextas-feiras às 21h e os capítulos também estão disponíveis no aplicativo de streaming HBO Go. Confira mais informações no site br.hbomax.tv.