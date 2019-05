Atriz Lady Francisco será cremada nesta segunda-feira no Rio

A atriz Lady Francisco vai ser cremada nesta segunda-feira em uma cerimônia reservada para a família e amigos.

O horário não foi divulgado pelo Crematório e Cemitério da Penitência, na zona norte, por um pedido dos parentes.

Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a artista de 84 anos neste domingo.

O velório aconteceu no Teatro Leblon, na sala Fernanda Montenegro, zona sul do Rio.

A cerimônia, aberta ao público, aconteceu na casa de espetáculos onde Lady ficou em cartaz por 8 anos interpretando “Cruela Cruel” no musical Os Dálmatas.

Leyde Borelli Francisco de Bourbon morreu na tarde de sábado em decorrência de uma isquemia.

Ela estava internada em um hospital particular da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o fim de abril, quando sofreu uma queda em casa e fraturou o fêmur.

Dentre os principais trabalhos da mineira, que atuou na televisão, no teatro e no cinema, estão as novelas "Pecado Capital", "Explode Coração" e "Barriga de Aluguel".

O último papel da atriz foi no programa humorístico "Treme treme", do canal Multishow.