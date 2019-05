Artistas lamentam morte do cantor Gabriel Diniz

View this post on Instagram

Estou passada e chocada com a notícia da morte de @gabrieldiniz. A primeira vez que estive com esse menino, foi na gravação de @luizaemauriliooficial e ele foi muito carinhoso comigo… De lá pra cá, não mais o esqueci. Hoje me encontro consternada com esse episódio. Vá ser feliz na eternidade, Gabriel, assim como você fazia com as pessoas aqui na terra. Que Deus console o seu público e a sua família. (Alcione)