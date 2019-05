Aqui na Band: Silvia Poppovic comanda nova revista eletrônica matinal

A jornalista Silvia Poppovic não poderia estar mais animada. Quase 50kg mais magra, após realizar uma cirurgia bariátrica em 2017, ela retorna à televisão depois de nove anos para encabeçar a revista eletrônica “Aqui na Band”, que estreia nesta segunda-feira (27), às 9h.

Ao lado de Luís Ernesto Lacombe, a apresentadora promete aliar jornalismo e entretenimento na nova atração da Band, que terá duas horas de duração e vai ao ar de segunda a sexta.

“Volto com muita vontade de somar e fazer a diferença. Este é um programa ambicioso no melhor sentido. Queremos fazer um programa que mude as manhãs das pessoas”, diz a veterana.

Um time de colunistas de diferentes áreas se reveza no dia a dia da atração para levar informação qualificada ao espectador. O cardápio inclui desde comentários sobre celebridades, com Nana Rude, a tira-dúvidas de saúde e direito do consumidor, respectivamente com o dr. Fernando Gomes e Sérgio Tannuri.

O direito de família será importante no programa, que contará com participações da promotora Gabriela Manssur e a advogada Ana Paula Gimenez para abordar temas como violência doméstica e divórcio. “Esse formato é irresistível. Quem não gosta de ouvir histórias e aprender?”, defende Silvia.

Presença marcante dos programas matinais na TV aberta, a gastronomia também participação, com a chef Luiza Hoffmann.

Doce Veruska

Viúva do âncora Ricardo Boechat, Veruska Boechat vai apresentar um quadro semanal sobre superação no “Aqui na Band”. A atração foi batizada de “Doce Veruska”, a forma como o jornalista frequentemente se referia à mulher.

“A Band me salvou com esse convite. Eu precisava disso porque tenho de ser o pilar e um exemplo para as minhas filhas”, diz ela.