'Aqui na Band' adota linguagem de sinais em iniciativa pioneira na televisão aberta

O "Aqui na Band", que estreou nesta segunda-feira (27), é o primeiro programa da TV aberta a fornecer um importante canal de comunicação através da utilização da Libras (Língua Brasileira de Sinais).

De segunda a sexta-feira, uma equipe coordenada pelo tradutor e intérprete Andrey Cruz irá traduzir o que é tratado na atração do início ao fim.

Leia mais:

Aqui na Band: Silvia Poppovic comanda nova revista eletrônica matinal

Artistas brasileiros provam que são do ARMY e curtem show do BTS

Em entrevista ao Portal da Band, ele admitiu que esta é uma grande conquista. "Hoje nós temos cerca de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Segundo o último Censo, quase 25% da população tem alguma deficiência. A Band é a primeira televisão aberta a ter um programa de entretenimento com linguagem de sinais diariamente, durante duas horas", celebrou.

Andrey admitiu que o fato de a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ter usado a linguagem de sinais durante a posse presidencial de Jair Bolsonaro propiciou um olhar especial aos usuários com este tipo de deficiência. "Sem dúvida isso fez com que as pessoas prestassem mais atenção de que existe outra língua no Brasil que é usada pela comunidade surda. Espero que isso possa servir de exemplo para que outros programas adotem esta prática", concluiu.

O "Aqui na Band" vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, para todo o Brasil.