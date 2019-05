Silvia Poppovic sobre o Aqui na Band: “Se não me desse tesão, eu nem sairia de casa”

Silvia Poppovic se prepara para comandar o Aqui na Band, programa que estreia nesta segunda-feira, 27, ao vivo, a partir das 9h. Ao lado de Luís Ernesto Lacombe, ela irá transformar suas manhãs com muito jornalismo, entretenimento, entrevistas, gastronomia, além de temas ligados a comportamento, saúde e bem-estar.

Durante a entrevista coletiva do programa, a apresentadora garantiu não se apegar a números. "Não me preocupo com audiência, quem tem que se preocupar com isso é o meu diretor [Vildomar Batista]. Me preocupo com que seja bom e aí a audiência vem. Na televisão você não precisa inventar coisas para ter sucesso, você pode fazer bem o que já existe", afirmou.

Mesmo com toda sua experiência, ela admitiu que será um grande desafio. "Existem muitos produtos bons no mercado, mas estamos preparados para fazer o melhor. A gente não veio para perder".

Silvia estava longe da televisão há 9 anos, mas nunca parou de trabalhar. Ao longo dos últimos anos, integrou o elenco da rádio Jovem Pan, ministrou palestras para mulheres e há dois anos apresenta um programa digital para uma marca de cosméticos que é visto por 1,3 milhão de pessoas. "Sou movida a adrenalina, gosto disso. É o que me rejuvenesce, então se fosse um projeto que não me desse tesão, eu nem sairia de casa, preferia ficar tomando o sorvete", brincou.

Embora o programa comece às 9h, a veterana conta que a rotina se iniciará bem antes disso. "Eu acordo muito cedo, leio os jornais, vejo os portais de notícias. Não posso chegar aqui e cair de paraquedas, linda e gostosa. Preciso me informar, me inteirar da pauta". Antes de assinar o contrato, ela fez um pedido especial à emissora: que pudesse vir de táxi para pegar o corredor de ônibus e, com isso, chegar mais rápido. "Num trajeto que eu demoraria 40 minutos, de Higienópolis [onde mora] até o Morumbi [onde ficam os estúdios da Band], consigo fazer em 20 minutos", comemorou.

Além de colunistas de diferentes áreas, o programa contará ainda com convidados especialistas em Direito de Família, como a promotora de Justiça Gabriela Manssur e a advogada Ana Paula Gimenez, que abordarão temas como violência doméstica, divórcio, alienação parental, pensão alimentícia e outros assuntos do Direito da Família. Outro diferencial será a comunicação através da utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O Aqui na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, para todo o Brasil.