MasterChef Brasil: Fernando escolhe sopas para colegas e comentário no mezanino desagrada internet

Líder do time vencedor da primeira prova do "MasterChef Brasil" da noite deste domingo, 26 de maio, o arquiteto Fernando Consoni ficou com a missão de distribuir as receitas de sopa que cada um dos colegas que foram para a eliminação deveriam preparar.

Leia mais:

MasteChef Brasil: Participante passa mal após eliminação de colega

MasterChef Brasil: ‘Sempre tive medo de prova de réplica’, conta Helton

MasterChef Brasil: Eliminação deste domingo arranca lágrimas de Paola, mezanino e da internet

MasterChef Brasil: Saiba como foi o programa deste domingo, 26 de maio

Para Helton, com quem tinha certa rivalidade ele deu a vichyssoise, sopa francesa com base de batata e alho-poró. Consoni afirmou que o prato era fácil, porém, ao conversar com a amiga, Juliana, ele admitu que escolheu a receita porque o caçula da edição náo conhecia.

Pegou bem mal com a galera:

Por favor, gente. Que a Juliana e Fernando paguem com a língua. #MasterChefBR pic.twitter.com/oT2T9ESJB7 — Isa (@isinhacomenta) May 27, 2019

Eu vendo essa falsidade do Fernando, parabéns, tirou o titulo de mais chato do programa da Juliana! #MasterChefBR pic.twitter.com/sfW6lHUV65 — Juliana J (@Jujumeel) May 27, 2019

Não dá pra fazer uma eliminação dupla e tirar o Fernando e a Juliana de uma só vez ? #MasterChefBR pic.twitter.com/mvtwBZxAVB — juntos e Shallow now (@andrefelipegl) May 27, 2019