‘Kaná’ aborda imigração japonesa para o Brasil

A vinda de imigrantes japoneses ao Brasil durante a primeira metade do século XX é o tema do livro “Kaná: Da terra do sol nascente para a terra dos frutos de ouro”, da autora Kazuco Akamine. A história, baseada em fatos reais, aborda desde a travessia em navios até o choque cultural e dificuldades enfrentadas pelos imigrantes ao chegar na América do Sul.

A narrativa se inicia em 1937, quando o navio Naha Maru partia de um porto no sul do Japão. Dentro da embarcação, diferentes personagens compartilham sonhos de viver dias melhores e encontrar emprego nas fazendas cafeeiras do Brasil.

A protagonista da história, chamada Kaná, decidiu pela viagem após receber uma carta otimista de parentes que embarcaram anteriormente e encontraram prosperidade em terras brasileiras. No entanto, ao chegar, encontrou uma realidade muito diferente, tendo de lidar com péssimas condições de trabalho oferecidas por donos de terras, além do choque cultural – especialmente, em relação à alimentação.

Além da resiliência do povo japonês frente às dificuldades encontradas, outros aspectos abordados pelo livro são tradições, lendas japonesas, contextualização histórica e o papel da mulher na sociedade durante o período.